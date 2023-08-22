Склад, в котором будут хранить различные морепродукты, возвели в подмосковных Люберцах

Кальмары, креветки, крабы и мидии для жителей Подмосковья будет поставлять компания «Авангард», которые планируется хранить на новом складе в деревне Торбеево городского округа Люберцы.

Министерство жилищной политики Подмосковья уже выдало застройщику разрешение на ввод данного объекта в эксплуатацию.

Здание площадью почти полторы тысячи квадратных метров предназначено для хранения морепродуктов и сопутствующих товаров. Будущий арендатор планирует установить здесь современное морозильное оборудование и холодильные камеры для поддержания свежести продуктов. В помещении проведены необходимые инженерные коммуникации. В муниципалитете создали сорок пять рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что около 40 процентов обращений бизнеса касаются предоставления участка земли