Склад, в котором будут хранить различные морепродукты, возвели в подмосковных Люберцах
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Кальмары, креветки, крабы и мидии для жителей Подмосковья будет поставлять компания «Авангард», которые планируется хранить на новом складе в деревне Торбеево городского округа Люберцы.
Министерство жилищной политики Подмосковья уже выдало застройщику разрешение на ввод данного объекта в эксплуатацию.
Здание площадью почти полторы тысячи квадратных метров предназначено для хранения морепродуктов и сопутствующих товаров. Будущий арендатор планирует установить здесь современное морозильное оборудование и холодильные камеры для поддержания свежести продуктов. В помещении проведены необходимые инженерные коммуникации. В муниципалитете создали сорок пять рабочих мест.
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