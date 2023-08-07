Андрей Воробьев: около 40 процентов обращений бизнеса касаются предоставления участка земли
Фото: [Антон Чернов / Подмосковье сегодня]
Сегодня в Подмосковье работает целый ряд программ, которые направлены на поддержку отечественного бизнеса, работающего по проектам импортозамещения. Для такого рода предприятий предоставляются различные преференции, в числе которых льготные кредиты и субсидии, а также предоставление участков земли в аренду практически бесплатно. Такой возможностью пользуются примерно 40% предпринимателей, обращающихся за поддержкой региона. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.
«Мы видим, что если мы уделяем внимание поддержке бизнеса, то это отражается на муниципальном и региональном бюджете, ну и на федеральном, конечно. Мы вносим свою лепту несмотря на все препоны с логистикой, санкциями, платежами. Мы видим устойчивое положение. Сервисы для бизнеса мы стараемся сделать удобными. На платформе, с мобильного телефона ты можешь претендовать на получение земли. 35-40% обращений бизнеса как раз касаются предоставления участка земли для того или иного бизнеса», - отметил глава региона.
Напомним, бизнесмены, работающие в Московской области, могут претендовать на землю по символической цене за 1 рубль в год. Также в регионе действует проект промышленной ипотеки.
Ранее Воробьев отметил важность работы по созданию условий для развития предпринимательства.