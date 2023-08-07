Андрей Воробьев: около 40 процентов обращений бизнеса касаются предоставления участка земли

«Мы видим, что если мы уделяем внимание поддержке бизнеса, то это отражается на муниципальном и региональном бюджете, ну и на федеральном, конечно. Мы вносим свою лепту несмотря на все препоны с логистикой, санкциями, платежами. Мы видим устойчивое положение. Сервисы для бизнеса мы стараемся сделать удобными. На платформе, с мобильного телефона ты можешь претендовать на получение земли. 35-40% обращений бизнеса как раз касаются предоставления участка земли для того или иного бизнеса», - отметил глава региона.