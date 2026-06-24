Социальная стабильность: власти Крыма обеспечивают топливом общественный транспорт в приоритете

В Крыму, несмотря на острый дефицит топлива, власти делают все возможное, чтобы общественный транспорт работал без сбоев. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков в эфире « Крым 24 », подчеркнув, что автобусы и троллейбусы получают горючее в приоритетном порядке. Это стратегическое решение позволяет сохранить мобильность для десятков тысяч людей, которые ежедневно добираются на работу, учебу или по другим неотложным делам, даже когда частные автозаправки стоят на паузе.

Крючков также обратился к крымчанам с необычной, но показательной просьбой: если кто-то заметит перебои в графике движения общественного транспорта, он должен незамедлительно сообщать об этом лично главе региона Сергею Аксенову через социальные сети. Такой прямой канал связи говорит о том, что власти готовы реагировать на проблемы в ручном режиме, не дожидаясь официальных бюрократических сигналов. Для жителей это означает, что их голос может повлиять на ситуацию здесь и сейчас, а не затеряться в отчетах.

Он резюмировал, что в условиях жесткой экономии топлива поддержание транспортной доступности становится вопросом социальной стабильности. Понимая, что без бензина может остановиться не только коммерция, но и повседневная жизнь горожан, республиканское руководство сознательно перераспределяет ресурсы в пользу перевозчиков. И хотя расслабляться пока рано, сам факт, что чиновники держат руку на пульсе и призывают к прямой коммуникации, дает надежду, что даже в кризисной ситуации крымчане не останутся отрезанными от цивилизации и смогут передвигаться по полуострову с минимальными потерями.

Ранее он заявил, что топливо в Крыму — пока только для скорых, МЧС и хлеба.