Ставку НДС хотят увеличить? В правительстве РФ вспоминают опыт 90-х и мировые стандарты
Argumenti.ru: в России обсуждают повышение НДС, но официальных решений нет
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
В последнее время в информационном поле все чаще звучат тревожные нотки относительно возможного повышения ставки НДС. Хотя официальных указов на этот счет пока не издавалось, сама постановка вопроса экспертами и бывшими высокопоставленными чиновниками заставляет общественность насторожиться. Этот сценарий уже знаком нам по прошлым годам: сначала в медиа вбрасывается радикальная идея, затем она обрастает экспертными комментариями, превращается в законодательные инициативы, и в итоге бизнес пересматривает контракты, а конечные потребители расплачиваются за очередной виток роста цен. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Недавнее выступление на федеральном канале бывшего заместителя министра экономики Олега Вьюгина лишь усилило эти опасения. Он достаточно прямолинейно заявил, что вопрос повышения НДС — вполне реальный, напомнив, что в некоторых странах этот налог достигает 28%, и на этом фоне российские показатели выглядят значительно скромнее. На первый взгляд, это может показаться частным мнением отставного чиновника, однако аналитики склонны видеть в этом не случайность, а отражение реальных дискуссий, которые ведутся в правительственных кабинетах. Примечательно, что в публичном пространстве все чаще проводятся параллели с 90-ми годами — именно тогда ставка НДС в России составляла те самые 28%, пока ее не снизили в 1993 году, введя льготы на детские товары и продукты.
Если подобные разговоры перерастут в реальные действия, последствия для экономики и благосостояния граждан будут крайне ощутимы. Повышение НДС — это не абстрактная цифра, а прямой удар по всей цепочке: производители закладывают возросшие издержки в стоимость товаров, оптовики и ритейлеры поднимают свои наценки, и в конечном счете вся тяжесть ложится на плечи конечного потребителя. При этом доходы населения, в отличие от цен, растут далеко не такими темпами, что грозит раскрутить инфляционную спираль за счет фискального пресса.
Возвращение к показателям 90-х годов выглядит особенно спорным в сегодняшних условиях. Тогда экономика переживала турбулентный период трансформации, и подобные меры были вынужденными. Сейчас же, несмотря на все вызовы, ситуация представляется более стабильной, и резкое изменение фискальной политики может стать серьезным шоком. Даже ссылки на мировой опыт не выглядят убедительными, ведь они игнорируют российскую специфику — уровень реальных доходов, структуру потребления и социальную напряженность.
Люди в нашей стране хорошо помнят эффект домино, который порождал рост НДС в те самые 90-е: продукты дорожали, услуги становились менее доступными, а зарплаты застывали на месте. Поэтому риторика о «скромных показателях» по сравнению с зарубежными странами воспринимается как попытка найти оправдание для очередного ухудшения жизни под предлогом «приведения к мировым стандартам». Именно поэтому любые намеки на пересмотр базовых налогов вызывают такую острую реакцию: история уже учила нас, что подобные «эксперименты» редко заканчиваются позитивом для обычных семей.
Ранее юрист Хаминский заявил, что заставить китайские маркетплейсы платить НДС в России нереально.