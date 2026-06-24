Ставку НДС хотят увеличить? В правительстве РФ вспоминают опыт 90-х и мировые стандарты

В последнее время в информационном поле все чаще звучат тревожные нотки относительно возможного повышения ставки НДС. Хотя официальных указов на этот счет пока не издавалось, сама постановка вопроса экспертами и бывшими высокопоставленными чиновниками заставляет общественность насторожиться. Этот сценарий уже знаком нам по прошлым годам: сначала в медиа вбрасывается радикальная идея, затем она обрастает экспертными комментариями, превращается в законодательные инициативы, и в итоге бизнес пересматривает контракты, а конечные потребители расплачиваются за очередной виток роста цен. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Недавнее выступление на федеральном канале бывшего заместителя министра экономики Олега Вьюгина лишь усилило эти опасения. Он достаточно прямолинейно заявил, что вопрос повышения НДС — вполне реальный, напомнив, что в некоторых странах этот налог достигает 28%, и на этом фоне российские показатели выглядят значительно скромнее. На первый взгляд, это может показаться частным мнением отставного чиновника, однако аналитики склонны видеть в этом не случайность, а отражение реальных дискуссий, которые ведутся в правительственных кабинетах. Примечательно, что в публичном пространстве все чаще проводятся параллели с 90-ми годами — именно тогда ставка НДС в России составляла те самые 28%, пока ее не снизили в 1993 году, введя льготы на детские товары и продукты.

Если подобные разговоры перерастут в реальные действия, последствия для экономики и благосостояния граждан будут крайне ощутимы. Повышение НДС — это не абстрактная цифра, а прямой удар по всей цепочке: производители закладывают возросшие издержки в стоимость товаров, оптовики и ритейлеры поднимают свои наценки, и в конечном счете вся тяжесть ложится на плечи конечного потребителя. При этом доходы населения, в отличие от цен, растут далеко не такими темпами, что грозит раскрутить инфляционную спираль за счет фискального пресса.

Возвращение к показателям 90-х годов выглядит особенно спорным в сегодняшних условиях. Тогда экономика переживала турбулентный период трансформации, и подобные меры были вынужденными. Сейчас же, несмотря на все вызовы, ситуация представляется более стабильной, и резкое изменение фискальной политики может стать серьезным шоком. Даже ссылки на мировой опыт не выглядят убедительными, ведь они игнорируют российскую специфику — уровень реальных доходов, структуру потребления и социальную напряженность.

Люди в нашей стране хорошо помнят эффект домино, который порождал рост НДС в те самые 90-е: продукты дорожали, услуги становились менее доступными, а зарплаты застывали на месте. Поэтому риторика о «скромных показателях» по сравнению с зарубежными странами воспринимается как попытка найти оправдание для очередного ухудшения жизни под предлогом «приведения к мировым стандартам». Именно поэтому любые намеки на пересмотр базовых налогов вызывают такую острую реакцию: история уже учила нас, что подобные «эксперименты» редко заканчиваются позитивом для обычных семей.

Ранее юрист Хаминский заявил, что заставить китайские маркетплейсы платить НДС в России нереально.