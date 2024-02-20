Свыше 250 представителей бизнеса присоединились к регпорталу Подмосковья за неделю

За неделю к порталу госуслуг Подмосковья присоединились 215 юрлиц и 57 индивидуальных предпринимателей, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве напомнили, что подмосковным предпринимателям доступно более 220 услуг. Самыми популярными сейчас являются выдача разрешений на такси, согласование установки средств размещения информации и единая заявка на выдачу технических условий.

Всего на регпортале в настоящее время зарегистрировано свыше 147 тысяч представителей бизнеса. Услуги на портале постоянно обновляются, подчеркнули в областном Мингосуправления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что все, что касается цифровизации, должен оценивать человек.