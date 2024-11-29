«Транснефть» предупредила правительство о риске дефицита ликвидности в 582 млрд руб

«Транснефть» обратилась в российское правительство с предложением поднять тариф на прокачку нефти на 8,7% в следующем году. Об этом пишет РБК, уточняя, что в компании это объясняют возможным дефицитом ликвидности в 582 млрд руб. к 2030 году из-за роста налогов.

Исходя из предложения «Транснефти», тариф на транспортировку нефти необходимо дополнительно проиндексировать на 8,7% – в противном случае, монополию ждет дефицит средств уже через три года из-за двойного налога на прибыль, а также и дефицит ликвидности в 582 млрд рублей.

Напомним, что ранее Госдума России одобрила закон о повышении ставки налога на прибыль компаний, которые занимаются транспортировкой нефти, до 40%. В первую очередь, эти изменения касались «Транснефти».