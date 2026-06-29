Трейд-ин на рынке недвижимости: риелтор назвал плюсы и минусы обмена старой квартиры на новую

На фоне оживления вторичного рынка после снижения ключевой ставки девелоперы активизировали программы трейд-ин, предлагая покупателям обменять старое жилье на новостройку. Спрос на такую схему значительно вырос, но у нее есть как преимущества, так и скрытые риски. Риелтор Юлия Юсова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, кому выгоден трейд-ин и на что обратить внимание перед сделкой.

По данным «Известий», спрос на продажу жилья с помощью застройщиков значительно вырос. Оживление произошло за счет снижения ключевой ставки — сделки на вторичном рынке начинают медленно восстанавливаться. Однако в целом рынок жилья по-прежнему в застое: спрос на дорожающие квартиры упал, особенно в регионах. На этом фоне застройщики активизировали работу с покупателями, предлагая скидки, сниженные ставки и программы трейд-ин. Сейчас такую опцию предлагает уже около половины компаний, тогда как годом ранее — менее трети игроков. Наибольший рост числа таких предложений зафиксирован в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Воронеже, Красноярске, Ростове-на-Дону, Казани, Уфе, Калининграде и Владивостоке.

Плюсы программы трейд-ин

Риелтор Юлия Юсова объяснила, что рост интереса к трейд-ин закономерен, и причина не только в оживлении рынка.

«Гораздо большую роль играет разница в динамике цен между первичным и вторичным рынками. Сегодня новостройки продолжают дорожать быстрее, чем вторичное жилье, но при этом квартиры на вторичном рынке продаются значительно дольше, чем несколько лет назад», — пояснила эксперт.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Главные преимущества:

Фиксация цены. Покупатель может зафиксировать стоимость квартиры в новостройке еще до продажи старого жилья, избегая ситуации, когда за время поиска покупателя застройщик несколько раз повышает цены;

Отсутствие самостоятельных хлопот. Не нужно заниматься рекламой, показами, переговорами и синхронизацией двух сделок. Продажей занимается агентство, сотрудничающее с застройщиком;

Снижение риска срыва сделки. При самостоятельной продаже часто возникают ситуации, когда покупатель уже внес аванс за новостройку, а его старая квартира все еще не продана. Трейд-ин минимизирует такие риски;

Предсказуемость. Покупатель получает возможность практически одновременно продать старое жилье и приобрести новое, что существенно снижает стресс.

Минусы и риски

Однако у трейд-ин есть и существенные недостатки.

«Основной недостаток заключается в том, что квартира на вторичном рынке продается агентством застройщика с определенным дисконтом. Причем дисконт этот больше, чем при самостоятельной продаже», — предупредила Юсова.

На что обратить внимание:

Сравнение дисконта и роста цен. Если собственник не ограничен во времени, он может продать квартиру дороже. Перед согласием на трейд-ин важно сравнить потерю в цене вторичной квартиры с тем, сколько может прибавить в стоимости новостройка за несколько месяцев ожидания;

Итоговая стоимость сделки. Иногда привлекательные акции сопровождаются изменением стоимости квартиры в новостройке, что уменьшает реальную выгоду. Ориентироваться стоит не на размер заявленной скидки, а на итоговую стоимость всей сделки.

«На практике многие покупатели совершают ошибку, оценивая только размер дисконта при продаже своей квартиры, забывая посчитать, насколько за это же время подорожает объект в строящемся доме. Очень часто потеря на вторичном рынке значительно меньше, чем потенциальное увеличение стоимости новостройки», — подчеркнула риелтор.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

«Трейд-ин — это инструмент для тех, кто ценит время, хочет снизить риски и провести две взаимосвязанные сделки максимально комфортно. Если же главная цель — получить максимальную цену за свою квартиру и сроки продажи не имеют принципиального значения, самостоятельная реализация объекта зачастую может оказаться более выгодным вариантом», — резюмировала риелтор.

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