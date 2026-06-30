ЦБ: майское замедление инфляции в Нижегородской области — обнадеживающий, но промежуточный сигнал

Свежая статистика Волго-Вятского управления Центробанка зафиксировала в мае обнадеживающее замедление инфляции: годовой показатель по Нижегородской области опустился до 5,3%, а в среднем по Приволжскому федеральному округу — до 5,9%. При этом в нескольких субъектах ПФО, включая Мордовию, Марий Эл, Самарскую область и Башкортостан, цены в месячном выражении и вовсе пошли вниз, что выглядит особенно примечательно на фоне традиционного весеннего роста. Главным драйвером этого тренда стало сезонное удешевление плодоовощной продукции: тепличные овощи потеряли в цене благодаря сокращению расходов производителей на обогрев, а импортные фрукты подешевели вслед за укреплением рубля, которое повысило покупательную способность отечественной валюты на внешних рынках. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Курсовой фактор сыграл свою роль и в непищевом сегменте — бытовая техника и телевизоры в большинстве регионов округа тоже стали доступнее, что добавило положительный импульс в корзину товаров длительного пользования. Помимо овощей и фруктов, приятный сюрприз преподнесли куриные яйца и молочка: рост производства яиц в сезон и увеличение объемов сырого молока естественным образом потянули цены вниз, подарив некоторую передышку кошелькам потребителей. Однако общая картина не была бы полной без упоминания того, что услуги, напротив, ощутимо подорожали — перед отпускным бумом подскочили стоимость туров, санаторных путевок и железнодорожных билетов, что частично нивелировало эффект от дешевых овощей.

На этом фоне ЦБ не устает напоминать, что ключевая ставка продолжит работать главным инструментом для балансировки спроса и предложения, а целевой ориентир в 4% годовых остается неизменным. Регулятор подчеркивает: устойчивое возвращение к этому уровню — не просто абстрактная задача, а необходимое условие для сохранения сбережений граждан от обесценения и формирования предпосылок для снижения банковских ставок по кредитам. Иными словами, майское замедление инфляции — обнадеживающий, но пока еще промежуточный сигнал, и для закрепления тренда требуется продолжение политики, направленной на сдерживание спроса и стимулирование предложения. В итоге нижегородцы и жители ПФО ощутили на себе и сезонные радости удешевления продуктов, и неизбежный рост затрат на планирование летнего отдыха — этот контраст подчеркивает, что борьба с инфляцией редко бывает линейной и требует времени, но направление выбрано верное.

Ранее депутат Делягин заявил, что высокая ставка ЦБ ударит по промышленности и ипотеке.