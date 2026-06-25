Ставки снижаются: стоит ли сейчас рефинансировать потребительский кредит

Рефинансирование потребительских кредитов на фоне снижения ключевой ставки ЦБ снова набирает популярность, но замена старого займа на новый несет скрытые расходы, которые могут свести на нет всю выгоду. Перекредитовываться стоит только после точного расчета чистой экономии. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал кандидат экономических наук, декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Николай Головецкий.

Спрос взлетел, но не все так гладко

В первом квартале 2026 года спрос на рефинансирование потребкредитов вырос на 35%. Заемщики, оформлявшие кредиты при ключевой ставке 21%, ищут условия подешевле. ЦБ снизил ставку до 14,25%, и банки уже подогревают интерес граждан.

«Рефинансирование — это не бесплатная замена одной цифры на другую. Стоимость перехода складывается из страховки нового кредита — от 1 до 3% от суммы ежегодно, комиссий за оформление — 0,5–3%, потери льгот по старому договору. В сумме эти расходы могут съесть всю кажущуюся выгоду», — пояснил Головецкий.

Эксперт отметил: рефинансирование — это арифметическая задача, а не универсальное спасение.

«Если чистая экономия меньше 15–20 тыс. рублей, рефинансирование не окупает времени. Выигрыш растягивается на месяцы, а любая задержка съедает его целиком», — подчеркнул экономист.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Подводные камни рефинансирования

По словам Головецкого, заемщики часто концентрируются на снижении ставки и упускают скрытые расходы.

«Банк предлагает снизить ставку при покупке страховки жизни и здоровья. Отказ от страховки ведет к повышению ставки на 0,5 п. п. и выше. Кроме того, при смене банка обнуляются все бонусные программы по старому кредиту. А чтобы снизить ежемесячный платеж, банк может растянуть срок — и общая переплата вырастет, даже при более низкой ставке», — рассказал он.

Эксперт предупредил и о риске «технического хвоста»: когда из-за несписанных процентов старый долг формально не закрыт, и в кредитной истории появляется просрочка. Сбор документов и ожидание одобрения занимают до четырех недель. Для кредита с коротким остатком эти усилия могут оказаться дороже экономии, отметил экономист.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Когда рефинансирование все-таки выгодно

Как пояснил Головецкий, рефинансирование имеет смысл при разнице ставок не менее 1–1,5 п. п. и после сравнения полной стоимости кредита (ПСК), а не рекламных ставок.

«Нужно рассчитать точку окупаемости — за какое время экономия покроет расходы на переход. Рефинансирование также оправдано, если вы хотите объединить несколько кредитов в один для удобства управления долгом», — перечислил он.

По словам эксперта, достаточно вспомнить русскую пословицу, которая гласит: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Заемщик, который подставляет в расчет свои реальные цифры, а не чужие обещания, платит ровно столько, сколько стоит его кредит, не больше, резюмировал Головецкий.