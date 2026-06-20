Центробанк замедляет смягчение ДКП: прогноз по ключевой ставке

Дальнейшее снижение ключевой ставки в России возможно, однако процесс будет постепенным. Такое мнение в комментарии « Ленте.ру » высказал директор финансовой компании Павел Анисимов.

Ранее Банк России по итогам заседания 19 июня снизил ключевую ставку с 14,5 до 14,25% годовых, продолжив курс на смягчение денежно-кредитной политики. При этом регулятор ограничился шагом в 0,25 процентного пункта, объяснив это более стимулирующим характером бюджетной политики на среднесрочном горизонте.

По оценке эксперта, уменьшение темпа снижения можно расценивать как сигнал осторожного подхода со стороны регулятора. Он отметил, что при текущей инфляции на уровне 5,6% и укреплении рубля основания для дальнейшего смягчения сохраняются.

В то же время остаются факторы, ограничивающие ускорение процесса: рост государственных расходов, опережающий производительность рост зарплат и сохраняющиеся инфляционные ожидания. По его словам, дальнейшая траектория ставки будет зависеть от динамики замедления инфляции, а возможные решения могут сопровождаться паузами и небольшими шагами.

Ранее стало известно, что Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Кредиты постепенно станут доступнее, у бизнеса появится больше возможностей для новых проектов, но ждать быстрых перемен не стоит.