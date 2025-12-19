В десяти миллионниках России не смогли распродать половину построенного жилья

По данным проекта «Движение.ру», к концу 2025 года в десяти городах-миллионниках девелоперы не могут реализовать примерно половину построенного жилья. В этот список вошли Красноярск, Красноярск, Омск, Уфа, Воронеж, Челябинск, Самара, Новосибирск, Пермь и Волгоград.

Такая ситуация сложилась из-за того, что строительные компании возводят больше квадратных метров, чем способны продать конечным покупателям. Общая картина по стране подтверждает этот дисбаланс.

По состоянию на декабрь 2025 года в России нераспроданными остаются 81,7 млн кв. метров жилья, находящегося в стадии строительства. При этом общий объем возводимого жилья составляет 120,8 млн «квадратов».

Таким образом, не нашедшее покупателя жилье составляет значительную долю — 68% от всех строящихся объектов.

Эксперты предупреждают о возможных негативных последствиях такого переизбытка. Одним из основных рисков является повышение стоимости проектного финансирования для застройщиков, поскольку банки могут с осторожностью кредитовать новые проекты на перенасыщенном рынке.

