«Мой дорогой друг Владимир»: обманутые дольщики заставили ИИ-Трампа просить помощи у Путина

Обманутые дольщики недостроенного жилого комплекса (ЖК)«Сказочный лес» в Москве прибегли к необычному способу, чтобы привлечь внимание президента РФ к своей проблеме, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Россияне создали видеообращение с использованием искусственного интеллекта (ИИ), в котором аватар президента США Дональда Трампа обращается к Владимиру Путину.

«Привет, мой дорогой друг Владимир. Обращаюсь к тебе как девелопер с многолетним стажем…» — такими словами начинается ролик, на фоне которого видны десятки дольщиков.

По информации телеграм-канала, таким способом более 2 тыс. человек пытаются добиться разрешения проблемы. Люди ждут своих квартир около четырех лет.

Дома ЖК, расположенного на Лосиноостровской улице, изначально должны были быть сданы в декабре 2021 года. Однако сроки переносили как минимум восемь раз.

По словам дольщиков, застройщик — ГК Seven Suns Development, объяснял задержки пандемией, проблемами с коммуникациями, а также судебными разбирательствами с Министерством природных ресурсов РФ.

Ведомство оспаривало выдачу разрешения на строительство, поскольку ЖК находится рядом с национальным парком «Лосиный остров».

В феврале 2024 года Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против владельца компании Алексея Рыжкова по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Предпринимателя арестовали и поместили в следственный изолятор (СИЗО).

Также в отношении одной из дочерних компаний начали процедуру банкротства, и часть активов была арестована.

Осенью 2024 года строительство «Сказочного леса» взяла на себя компания Capital Group. Новый подрядчик обещал сдать объект в августе, но сроки вновь были перенесены.

Как объяснили дольщикам в Главном контрольном управлении Москвы, ошибки были допущены еще на этапе проектирования, из-за чего потребовалось усиление монолитных конструкций.

На данный момент дом построен на 95%, однако 2 тыс. обманутым дольщикам пообещали, что они смогут заселиться только в июне 2026 года.

