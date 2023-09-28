Вице-премьер Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на российских АЗС

Зампред правительства РФ Александр Новак заявил, что снижение цен на топливо должно произойти уже в самое ближайшее время.

По словам вице-премьера им дано поручение профильным ведомствам принять экстренные меры для снижения цен на топливо на заправочных станциях.

«Если ситуация все же не изменится, то будут приняты жесткие регуляторные меры», - заявил Новак в ходе внеочередного совещания с нефтяными компаниями, приводится на сайте правовой информации.

Проконтролировать введенный ранее правительством запрет на экспорт бензина и дизтоплива отдельно поручено ФНС и ФТС. Что касается борьбы с серым экспортом, то в этом направлении правительством будут введены жесткие меры административного и экономического характера, подчеркнул вице-премьер.

Ранее аналитик Александр Фролов дал прогноз, когда цены на бензин в России стабилизируются в районе 50 рублей.