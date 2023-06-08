Андрей Воробьев: индексация зарплат коснется свыше ста тысяч жителей Подмосковья

С 1 июля зарплаты медиков, социальных работников и работников культуры в Подмосковье будут проиндексированы на 8-10 процентов, напомнил глава региона Андрей Воробьев в своих соцсетях .

Доплаты составят от 5 до 12 тысяч рублей. Надбавку к зарплате получат 110 тысяч жителей Московской области.

Губернатор отметил, что год назад такие доплаты были введены педагогам и директорам образовательных учреждений, которые показывают хорошие результаты по итогам Единого государственного экзамены, олимпиад и участию школьников в различных проектах.

«От этого выигрывают все: родители, учителя, Подмосковье в целом, а главное — дети. Выпускники поступают в лучшие вузы и колледжи страны, получают востребованные профессии и возвращаются к нам в Подмосковье», — отметил Андрей Воробьев.

Поэтому, подчеркнул губернатор, принято решение о введении с 1 июля доплат руководителям, педагогам и мастерам десяти лучших колледжей Московской области, а также коллективам лучших ДШИ. Доплаты составят от 5 до 53 тысяч рублей. Ежегодно данный список планируется обновлять.

Накануне во время обращения к жителя Московской области губернатор Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье занимает второе место среди регионов России по качеству образования.