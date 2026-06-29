Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Химок

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Химко Инной Федотовой, она рассказала об уже проделанной работе и о ближайших планах по развитию муниципалитета.

«Вы почти полгода возглавляете крупный важный городской округ Химки. Здесь реализуется большое количество программ в рамках президентских указов. Сегодня я хотел бы обсудить с вами, что уже удалось сделать, что требует особого внимания и где нужна поддержка региона. Какой, на ваш взгляд, сейчас главный запрос жителей округа?» — обратился к главе Андрей Воробьев.

Федотова отметила, что среди основных вопросов находится теплоснабжение. В 2026 году в рамках инвестпрограммы ТСК «Мосэнерго» (входит в группу «Газпром») на модернизацию направят бюджет в размере около 700 млн рублей. По ее словам, программу разработали с учетом обращений жителей. В планах провести перевооружение двух котельных, реконструкцию девяти центральных тепловых пунктов, замену свыше 4 тыс. м ветхих сетей, а также внедрение цифрового контроля работы котельных и ЦТП. В программу войдут 111 многоквартирных домов, в которых проживают более 18 тыс. жителей, работы завершат к 1 сентября 2026 года.

Губернатор отметил, что «Газпром» начал работу по модернизации теплоснабжения еще несколько лет назад, что позволило снизить количество жалоб жителей. Отдельно в регионе реализуют программу, связанную с электроснабжением, здесь большую работу ведут «Россети» и «Мособлэнерго». Кроме того, для Химок актуальна тема дорог — планируется обновить 19 участков дорог общей протяженностью свыше 16 км.

«Подрядчик зашел сразу на шести объектов, что вызвало позитивный отклик у жителей. Все это — важнейшие муниципальные дороги, они находятся и в центре города, и на выезде из него», — рассказала глава.

Работы завершат до октября, параллельно дорожники ведут и ямочный ремонт: из запланированных 9,2 тыс. ям устранено 8,7 тыс. Специалисты также отремонтируют 57 домов. Совместная работа с Фондом капитального ремонта и управляющими компаниями выстроена так, чтобы все мероприятия по коммуникациям в подвалах были завершены к началу отопительного сезона. Перемены почувствуют 49 тыс. жителей.

Помимо этого, в округе планируется благоустроить сквер «Сказка» в микрорайоне Сходня и набережную Барашкинского пруда. Они преобразятся до конца октября. В этом году в Химках обустроят три воркаут‑площадки (2 уже функционируют), 13 дворов (2 готовы) и 14 детских площадок (5 введены в эксплуатацию). Кроме того, продолжается и работа по народным тропам.

«Знаю, что вы проводите регулярные встречи с жителями, в том числе в формате выездных администраций. Это принципиально важно. Вы, как никто другой, понимаете: когда главы территорий и профильные министры открыто общаются с жителями и реагируют на их проблемы, рождается доверие и взаимопонимание. Поэтому прошу вас и вашу команду дальше продолжать эту работу: регулярно общаться с жителями и честно отвечать на самые острые вопросы», — заключил Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.