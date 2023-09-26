Губернатор Подмосковья проверил ход строительства блочно-модульной котельной в Воскресенске

Также глава региона обсудил с местными жителями планы по модернизации системы теплоснабжения в округе, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Отмечается, что сейчас готовность муниципалитета к отопительному сезону составляет девяносто восемь процентов.

Андрей Воробьев подчеркнул, что Воскресенск входит в число приоритетных территорий, где идет активная замена инженерных коммуникаций. Котельная и сети в округе были построены семьдесят лет назад, их износ составляет свыше восьмидесяти процентов.

«Мы знаем, что беспокойства очень серьезные были доставлены жителям, особенно в зимний период. Да и в межсезонье тоже были перебои с горячей водой. Поэтому я здесь сегодня, чтобы дать гарантии, проконтролировать строительство, и к отопительному сезону запустить и эту котельную — раньше срока <…>, и, соответственно, к концу года запустим вторую котельную в Воскресенске», — подчеркнул губернатор.

Фото: [ Антон Чернов ]

Котельную в микрорайоне Лопатинский планируют сдать в четвертом квартале этого года. Она будет подавать тепло в 126 многоквартирных домов. Помимо этого, сейчас в данном микрорайоне проводят реконструкцию теплосетей. Общая протяженность трассы 2,3 километра, сейчас выполнена уже половина работ, полностью их завершат к концу года, рассказал, в свою очередь, представитель «Газпром Теплоэнерго МО» Дмитрий Александров.

Всего за два года в Воскресенске планируют построить и реконструировать шестнадцать ключевых объектов теплоснабжения. Речь идет о строительстве четырех блочно-модульных котельных и модернизации двух. Также будет реконструировано десять участков тепловых сетей. В этом году в муниципалитете запустят десять объектов, в том числе две котельных — новую и технически переоснащенную. Перемены затронут около пятидесяти тысяч местных жителей.

Фото: [ Антон Чернов ]

В настоящее время завершены работы по модернизации шести объектов тепловых сетей в деревне Маришкино: от Котельной № 1 на улице Рабочая, от котельной на улице Мичурина и от котельной № 1 в микрорайон Лопатинский. Также идут пусконаладочные работы на БМК в деревне Фаустово.

Также сейчас ведутся работы по модернизации тепловых сетей от котельной № 3 в микрорайоне Лопатинский и стартовали строительно-монтажные работы по реконструкции котельной «Школьная». Губернатор Подмосковья поблагодарил жителей Воскресенска за терпение, поскольку замена сетей — это всегда неудобства. Глава региона подчеркнул, что весной во дворах, где сейчас идут работы, будет проведено благоустройство.

Фото: [ Антон Чернов ]

В ходе общения с губернатором местные жители поблагодарили его за фонтан около ледового дворца. В следующем году объект будет реконструирован. Также, по словам Андрея Воробьева, в мае 2024 году будет завершен ремонт моста через железнодорожную станцию. Кроме того, в ноябре после благоустройства откроется Сквер Победы.