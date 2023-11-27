Андрей Воробьев: в Подмосковье прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад

В Московскую область пришел самый мощный за последние сорок лет снегопад. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что минувшей ночью дороги области чистили почти три тысячи человек и свыше двух тысяч единиц техники. Особое внимание уделяется маршрутам общественного транспорта.

«Работы не останавливаются ни на минуту. <…> Самая сложная ситуация по очистке дорог в Можайске, Ленинском, Лобне и Подольске. Перебрасываем туда дополнительные силы», — указал глава Московской области.

Андрей Воробьев призвал жителей региона быть осторожными. По его словам, сейчас в Подмосковье местами идет дождь со снегом, на тротуарах быстро образуется гололед.

Ранее в Минтрансе Подмосковья рассказали, что в настоящее время в работах по ликвидации последствий снегопада в регионе задействовано более 1,5 тысячи человек и почти семьсот единиц техники.