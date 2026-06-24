Губернатор Подмосковья: внедрение ИИ экономит ресурсы и помогает двигаться вперед

В Красногорске под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева, секретаря Госсовета РФ, помощника президента РФ Алексея Дюмина и зампреда правительства РФ — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко прошло заседание комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных».

«Внедрение искусственного интеллекта — вещь неизбежная. Это удобно человеку, это экономит ресурсы, это технология, которая помогает двигаться вперед. Мы многократно подчеркивали, что во главе угла стоит эффективность. Наша задача — и регионов, и правительства РФ на площадке Госсовета найти самые эффективные решения», — сказал губернатор.

Воробьев отметил, что внедрение ИИ требует затрат и потому должно давать заметный результат.

«У нас в Подмосковье подход к каждому проекту очень внимательный. Только там, где есть эффект для человека и экономия для бюджета, внедряем ИИ на региональном уровне, а затем — предлагаем на муниципальном», — подчеркнул глава региона.

Воробьев предложил применять подход поэтапного внедрения ИИ-решений по всей стране — тиражировать практику на регионы только после того, когда она показала свою эффективность на федеральном уровне.

«Проанализированы предлагаемые правительством показатели по всем отраслям, собраны лучшие региональные ИИ-практики, подтвердившие свою эффективность. Их необходимо тиражировать и на другие регионы, что позволит сэкономить время и средства, ускорить решение вопросов, волнующих жителей. Формируемый национальный план по внедрению технологий ИИ должен стать реалистичным и по-настоящему рабочим инструментом для выполнения задач, поставленных главой государства», — сказал Дюмин.

Воробьев напомнил, что готовые ИИ-решения размещены на портале «Цифровой регион». Такая витрина лучших цифровых практик несколько лет назад заработала в Подмосковье, а в прошлом году стала единым окном для обмена «умными решениями» по всей стране.

«У нас есть витрина данных, куда регионы выкладывают свои проекты. Если подтверждается их удобство и эффективность, то они принимаются к реализации», — сказал губернатор.

Среди готовых практик было выделено 32 типовых подмосковных проекта, которые показали наибольшую эффективность.

«В этом году мы перешли к системному внедрению ИИ в ключевых отраслях экономики. Для этого установили целевые показатели исполнения задач, запустили их мониторинг. В данный момент ведем работу по формированию национального плана внедрения технологии. В том числе закладываем нормативную базу для развития искусственного интеллекта. Правительство уже разработало соответствующий законопроект», — отметил Григоренко.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о преимуществах использования ИИ в управлении.