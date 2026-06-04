Андрей Воробьев рассказал о преимуществах использования ИИ в управлении

«Искусственный интеллект и в каждую частную компанию пришел, и в государственное и муниципальное управление. Искусственный интеллект забирает на себя самую неблагодарную, рутинную работу, которая ужасно скучная и вряд ли развивает человека. По крайней мере, все, что касается сверки документов, анализа огромного количества данных — сегодня все это делает искусственный интеллект», — сказал губернатор.

Он отметил, что использование нейросетей позволяет делать услуги для жителей более удобными и доступными, предоставлять их проактивно.

«Что касается предприятий и людей, которые вытесняются искусственным интеллектом. Есть огромное количество вакансий, возможностей развиваться. Я ни одного человека со слезами на глазах не видел, кто пострадал от искусственного интеллекта. Скорее наоборот — человек проходит какие-то курсы, обучается. Все зависит от человека, если он хочет развиваться, быть востребованным, то так и будет», — подчеркнул Воробьев.

Он напомнил, что в школах Подмосковья с 1 сентября 2026 года запустят проект «Киберурок», в рамках которого детям уже с 1 класса будут рассказывать о программировании, кибербезопасности, использовании нейросетей.

«Тяп-ляп искусственный интеллект ни в один из этих 85-90 проектов у нас в Подмосковье не внедряется. Он выверенно тестируется, будь то распознавание снимков, или информирование жителей чат-ботом, или решение, сравнение бумаг, документация. Все это обучение — оно требует времени и затрат. Поэтому искусственный интеллект когда внедряется в ту или иную сферу, он протестирован, и вероятность ошибки стремится к нулю», — заключил Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках ПМЭФ рассказал об использовании искусственного интеллекта в надзорной деятельности.