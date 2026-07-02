Губернатор Воробьев провел рабочую встречу с главой Лотошино

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой муниципального округа Лотошино Екатериной Долгасовой. В рамках нее они подвели итоги работы за пять лет, обсудили реализацию программ по строительству и капремонту социальных объектов, благоустройству, модернизацию системы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), а также обновление дорожной инфраструктуры.

«Лотошино – одна из отдаленных территорий, которая требует особого внимания. Расскажите, как обстоят дела, какие планы, что больше всего волнует людей. В школах №1 и №2 после капремонта по президентской программе появились современные учебные классы, новое оборудование. Продолжаем оснащать больницу, открыли три новых ФАПа, благоустраиваем общественные пространства. В этом году в Лотошино завершился ремонт автостанции. Сейчас приступаем к капремонту моста через реку Русса. Это важное звено дороги регионального значения, которая связывает Минское, Новорижское и Ленинградское шоссе. Кроме того, реализуем в округе масштабную программу модернизации ЖКХ», - обратился к главе губернатор.

По ее словам, программа модернизации теплоснабжения охватывает 2/3 жителей округа, в 2025 году там реконструировали четыре котельные – на улице Спортивная и улице Ветеринарная в поселке Лотошино, а также в селе Микулино и деревне Михалево. В течение нескольких лет планируется капитально отремонтировать котельные в поселках Новолотошино, Большая Сестра и Кировский (2), деревне Доры, поселке Лотошино (2) и так далее. Глава добавила, что в округе насчитывается более 20 котельных, все они входят в программу модернизации ЖКХ. Четыре из них уже отремонтировали, положительные изменения затронули более 5 тыс. жителей.

За пять лет по президентской программе также обновили Лотошинские школы №1 и №2, детские сады «Солнышко» и «Мечта», где появились дополнительные ясельные группы, учреждение допобразования. В планах на 2026-2027 годы завершить капремонт Детской школы искусств.

В округе также отремонтировали Лотошинскую больницу, амбулатории в селе Микулино и деревне Ошейкино, открыли три новых ФАПа в деревнях Введенское, Калицино и Михалево. В 2026-м в медучреждения поступило 65 единиц оборудования, до конца года поставят еще 12 единиц. Отдельное внимание уделяется привлечению кадров.

В рамках встречи обсудили и программу благоустройства. Так, например, этой весной завершился масштабный капремонт Лотошинской автостанции. В планах на 2026-2027 гг. - завершить капремонт моста через реку Русса (автодорога «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка»).

В рамках обсуждения темы экономики глава доложила, что за последние несколько лет компания «ВекторЭко» запустила в округе производство соков, «ПК «Корабел» начала производить металлические изделия, крестьянско-фермерское хозяйство «Сонак» запустило комплекс по производству кормов для животных и птиц с элеватором. Общий объем инвестиций – 164,5 млн рублей.

В августе у Екатерины Долгасовой истекает срок полномочий. Она отметила, что готова и дальше работать на благо округа. Губернатор пожелал ей успехов в конкурсе на должность главы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.