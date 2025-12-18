Губернатор Воробьев рассказал об ограничениях продажи алкоголя в Подмосковье

В Подмосковье введены меры по ограничению продажи алкоголя, в том числе запрет на торговлю спиртным во дворах жилых домов. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вот тогда, когда засилие точек, которые продают алкоголь, причем двери которых выходят во двор, ну это беда», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что соответствующий закон приняли после обращений граждан. По словам губернатора, «забегаловки — это не наш выбор».

Он подчеркнул, что жители региона хотят, чтобы они чувствовали безопасность там, где находится их дом. В Подмосковье также принят документ, запрещающий продажу спиртного на расстоянии 100 м от социально значимых объектов.

