Воробьев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны России Иванова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны России Сергея Иванова. Об этом губернатор сообщил в своих социальных сетях.

«Ушел из жизни человек, который многие десятилетия верно служил нашей стране, отстаивал ее интересы, принимал ответственные государственные решения и всегда оставался примером профессионализма, выдержки и преданности своему делу», — написал он.

Воробьев добавил, что Иванов пользовался большим уважением коллег и обладал стратегическим мышлением, огромным опытом и умением брать на себя ответственность в самые непростые моменты. По словам губернатора, его вклад в укрепление безопасности России и развитие государственных институтов навсегда останется частью истории России.