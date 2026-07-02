Бананы, рыба и окрошка: что съесть, чтобы сердце не остановилось в жару

В июльский зной, когда столбики термометров поднимаются выше +30 градусов, сердце и сосуды работают на пределе. Врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Виктория Осипова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, какие продукты помогут пережить жару без последствий, а от чего лучше отказаться.

В жару организм теряет с потом не только воду, но и жизненно важные электролиты — калий и магний, которые критически важны для ритма сердца и тонуса сосудов.

«Стоит сделать акцент на продуктах, которые помогают поддерживать электролитный баланс и при этом не требуют от организма больших энергозатрат на переваривание», — пояснила Виктория Осипова.

Что есть, чтобы помочь сердцу

Врач порекомендовала включить в рацион:

Овощи, фрукты и зелень . Особенно полезны красные, оранжевые и желтые: бананы, курага, изюм, свекла, болгарский перец, авокадо, цукини, листовая зелень (петрушка, укроп). Они богаты калием и магнием;

Бобовые и орехи . Фасоль, миндаль, кешью, подсолнечные семечки — хорошие источники калия и магния;

Нежирную рыбу . Она богата омега-3 жирными кислотами, которые делают сосудистую стенку более эластичной и снижают ее проницаемость;

Легкие блюда . Холодные супы (окрошка, свекольник), тушеные овощи, кисломолочные продукты низкой жирности не перегружают пищеварительную систему, а значит, сердце не вынуждено усиленно работать, чтобы обеспечить кровоток в ЖКТ;

Минеральную воду без газа. В жару с потом организм активно теряет электролиты, и умеренное употребление такой воды помогает восполнить запас калия и магния. Но избыток солей тоже не полезен.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Чего стоит избегать

Некоторые привычные летние продукты создают дополнительную нагрузку на сердце:

Жирная, жареная пища, колбасы, копчености . На их переваривание уходит много энергии, что косвенно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему;

Соленые продукты . В жару соль особенно опасна: организм и так теряет жидкость, а избыток натрия провоцирует задержку воды, повышает объем циркулирующей крови и артериальное давление, объяснила врач. Сюда относятся соленые огурцы, грибы, рыба, консервы, твердые колбасы;

Сладкие газированные напитки, энергетики . Они усиливают обезвоживание за счет сахара и других добавок, а также могут содержать стимуляторы, дополнительно нагружающие сердце;

Крепкий кофе и крепкий черный чай . Кардиолог отметила, что у некоторых людей кофеин провоцирует тахикардию, что в жару только усугубляет нагрузку;

Алкоголь. Холодное пиво многие воспринимают как способ утолить жажду, но для сердца это риск: алкоголь способствует обезвоживанию, нарушает работу сосудов, а при некоторых заболеваниях может резко повышать кардиологические риски.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Полина Крачун ]

Сколько нужно пить воды в жару

«Не ждите сильной жажды — она появляется, когда организм уже потерял часть жидкости. Пейте понемногу в течение дня — примерно по 100–200 мл каждые 1,5–2 часа», — посоветовала кардиолог.

Для здорового человека ориентир — около 1,5–2 литров жидкости в сутки. Но при гипертонии, ишемической болезни, сердечной недостаточности или проблемах с почками норму нужно обсуждать с врачом персонально. Сигналы, что организму не хватает жидкости: сухость во рту, снижение мочеиспускания, головная боль, слабость, сонливость.

«Главное правило: не пытайтесь кардинально менять рацион самостоятельно. Обсудите летние корректировки с вашим кардиологом — он учтет ваше конкретное заболевание, принимаемые препараты и индивидуальные риски», — резюмировала Виктория Осипова.

Врачи предупредили, что сладкая газировка и квас в жару не утоляют жажду, а лишь усиливают ее — избыток сахара провоцирует организм требовать новую порцию жидкости, создавая замкнутый круг. Даже домашний квас, который многие считают полезной альтернативой, может содержать не меньше сахара и небольшое количество алкоголя.