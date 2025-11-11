Думскроллинг и короткие видео: невролог о главных угрозах от смартфонов

Современный человек практически не расстается со смартфоном, используя его для общения, работы и развлечений в течение всего дня. Однако нарастающая зависимость от гаджета вызывает серьезные опасения у медиков, поскольку бесконтрольное потребление контента может негативно влиять на когнитивные функции. Врач-невролог Павел Хорошев поясняет, что особую опасность представляет думскроллинг – навязчивое чтение тревожных новостей, которые подаются в эмоциональной подаче и провоцируют хронический стресс. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, не менее вредно и продолжительное просмотр коротких развлекательных видео, не требующих умственной нагрузки. По словам специалиста, это приводит к физиологическим изменениям – атрофии коры головного мозга и буквальному «разглаживанию» извилин, что подтверждается объективным снижением результатов в тестах на интеллект.

Ключевой угрозой Хорошев называет нарушение сна, вызванное вечерним использованием гаджетов. Синий свет экранов блокирует выработку мелатонина, активизируя производство кортизола, что затрудняет засыпание. Систематический недосып, в свою очередь, повышает риски развития деменции и других серьезных заболеваний.

По его мнению, в целом не стоит драматизировать ситуацию, отмечая, что и до эпохи смартфонов многие люди предпочитали пассивный досуг саморазвитию. Таким образом, главная проблема заключается не в технологиях самих по себе, а в осознанном выборе контента и контроле над временем использования устройства, где альтернативой может стать чтение книг вместо бесцельного скроллинга.

