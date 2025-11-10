Одна мелочь перед сном может изменить качество сна

Использование смартфона перед сном негативно влияет на выработку мелатонина и мешает полноценному отдыху. Об этом заявил психиатр Фернандо Мора в интервью изданию El Español, передает Лента.ру.

По словам специалиста, яркий свет экранов активирует мозг в момент, когда ему необходимо снижать активность и готовиться ко сну. В результате нарушаются естественные циркадные ритмы и снижается выработка гормона мелатонина, ответственного за засыпание.

Если отказаться от использования гаджетов хотя бы за 30 минут до сна, можно значительно улучшить его качество. Мозг успевает «переключиться», и человек засыпает быстрее, отметил Мора.

Врач подчеркнул, что постоянное воздействие синего света не только вызывает бессонницу, но и ухудшает настроение, повышая риск тревожных состояний и раздражительности. Он рекомендовал перед сном заменять гаджеты спокойными занятиями — чтением, медитацией или легкими растяжками.

Ранее сообщалось, что спрос на снотворное из-за эпидемии бессонницы увеличился почти вдвое.