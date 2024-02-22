«Могло остановиться сердце»: опухоль мозга размером с орех удалили подмосковные врачи 52-летнему мужчине
Опухоль мозга размером с орех удалили подмосковные врачи 52-летнему мужчине
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Врачи Раменской больницы прооперировали 52-летнего мужчину с опухолью мозга, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новообразование размером с орех занимало область между двумя верхними шейными позвонками и врастало в полость черепа.
Как рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Сергей Леонов, из-за сложности доступа к опухоли мужчину оперировали в положении сидя.
«Необходимо было осторожно подобраться к опухоли, так как любое прикосновение к нервным окончаниям, даже через образование, могло привести к замедлению сердечного ритма и остановке сердца», — рассказал специалист.
Трехсантиметровое образование было успешно удалено. Операция длилась свыше двух часов. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его скоро выпишут.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что новую поликлинику в поселке Октябрьский планируют сдать раньше срока.