«Могло остановиться сердце»: опухоль мозга размером с орех удалили подмосковные врачи 52-летнему мужчине

Новообразование размером с орех занимало область между двумя верхними шейными позвонками и врастало в полость черепа.

Как рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Сергей Леонов, из-за сложности доступа к опухоли мужчину оперировали в положении сидя.

«Необходимо было осторожно подобраться к опухоли, так как любое прикосновение к нервным окончаниям, даже через образование, могло привести к замедлению сердечного ритма и остановке сердца», — рассказал специалист.

Трехсантиметровое образование было успешно удалено. Операция длилась свыше двух часов. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его скоро выпишут.

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