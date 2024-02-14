Почти 60 тысяч жительниц Подмосковья воспользовались услугой сопровождения беременности

Услугой индивидуального сопровождения беременности воспользовались уже почти шестьдесят тысяч жительниц Подмосковья, рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Как напомнили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области, проект «Наша женская консультация» стартовал в прошлом году. Благодаря этому в регионе обновили женские консультации и внедрили новые услуги для беременных.

«Важно, чтобы в период беременности женщина могла получать медицинскую помощь в комфортных условиях и имела возможность задать волнующие ее вопросы специалисту», — подчеркнула Светлана Стригункова.

Специалист помогает женщинам записаться на прием, скрининг, консультации, а также информирует о мероприятиях, которые могут посетить будущие мамы.

Ответственный сотрудник закрепляется за женщиной в день постановки на учет по беременности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили новую меру поддержки медиков.