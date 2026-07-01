Серые, коричневые или желтые: какие линзы действительно защищают глаза от солнца

В День изобретения солнцезащитных очков, 1 июля, врачи напомнили: неправильный выбор аксессуара может стоить зрения. Носить дешевые темные стекла без ультрафиолетового фильтра вреднее, чем ходить без очков вовсе. Заведующий офтальмологическим отделением Красногорской клинической больницы Алексей Казбан в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, как выбрать защиту от солнца и не навредить глазам.

Почему дешевые очки вреднее, чем их отсутствие

«Темные линзы без UV-защиты вызывают расширение зрачка, при этом ультрафиолетовое излучение беспрепятственно попадает на сетчатку и хрусталик. Это может быть более неблагоприятно, чем отсутствие очков, когда срабатывает естественный защитный механизм — сужение зрачка на ярком свету», — пояснил Алексей Казбан.

Опасны не сами дешевые очки, а несертифицированная оптика без подтвержденного UV-фильтра. В дешевых очках с темными стеклами зрачок расширяется, впуская больше вредного излучения. В результате сетчатка получает удар, которого могла бы избежать без очков.

UV400 — гарантия или маркетинг?

Маркировка UV400 на дужке означает, что линзы блокируют ультрафиолетовое излучение длиной до 400 нм, включая UVA и UVB-спектр.

«В идеальных условиях это действительно соответствует полноценной защите. Однако проблема в контроле качества. На рынке и в несертифицированных точках продаж маркировка часто носит декларативный характер и не подтверждается лабораторными испытаниями. Надпись UV400 сама по себе не является гарантией», — предупредил врач.

Надежность определяется только наличием сертификатов соответствия и проверкой у официального производителя или продавца.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Какой цвет линз защищает, а какой — только вредит

Цвет линз не определяет уровень UV-защиты — она зависит от специального покрытия, а не от затемнения.

«Серые и коричневые линзы считаются наиболее физиологичными, так как минимально искажают цветопередачу. Желтые и оранжевые могут улучшать контраст, но не усиливают защиту от UV», — объяснил Алексей Казбан.

Опасность представляют чрезмерно темные линзы без UV-фильтра.

«Они снижают световой поток, расширяют зрачок и увеличивают потенциальную дозу ультрафиолета, попадающего на глаз», — подчеркнул эксперт.

Где покупать очки, чтобы не попасть на подделку

Оптимальный вариант — специализированные оптики и официальные магазины производителей.

«Где есть подтвержденные сертификаты соответствия и указание стандарта UV-защиты. Важно обращать внимание на наличие маркировки CE или аналогичных международных стандартов, а также паспорт изделия», — советует врач.

Покупка на рынках и в случайных онлайн-магазинах без документов повышает риск приобретения изделий без реальной UV-фильтрации.

Сок борщевика в глазах может привести к слепоте. Чаще всего страдают дачники и дети. Первые симптомы — покраснение, жжение, слезотечение — могут проявиться не сразу, а через несколько часов под солнцем.