Офтальмолог перечислил симптомы поражения глаз соком борщевика

Попадание сока борщевика в глаза может привести к серьезным повреждениям органов зрения, вплоть до необратимой потери зрения. Об этом в разговоре с « Лентой.ру » предупредил офтальмолог сети оптик «Счастливый взгляд» Владислав Бакеев.

По словам специалиста, содержащиеся в соке растения вещества способны вызвать поражение роговицы, образование рубцовой ткани и стойкое ухудшение зрительных функций. При отсутствии своевременной медицинской помощи последствия могут оказаться крайне тяжелыми, включая развитие слепоты.

Врач отметил, что первые признаки поражения нередко возникают не сразу после контакта с растением. Симптомы могут проявиться спустя несколько часов после пребывания человека под солнечными лучами. При легкой степени повреждения обычно наблюдаются покраснение глаз, жжение, обильное слезотечение и повышенная чувствительность к свету. В более тяжелых случаях появляются интенсивная боль, затуманенное зрение и ощущение пелены перед глазами.

Как пояснил Бакеев, чаще всего подобные травмы получают владельцы дачных участков, сотрудники коммунальных служб и люди, использующие триммеры или газонокосилки при покосе травы. Кроме того, в группу повышенного риска входят дети, которые могут играть со стеблями растения. Специалист обратил внимание, что сок нередко попадает в глаза не напрямую, а через руки, если человек после контакта с борщевиком касается лица.

Для предотвращения подобных ситуаций офтальмолог рекомендовал при работе с опасным растением обязательно использовать защитные очки и перчатки, а после завершения работ тщательно мыть руки. Если сок все же попал в глаза, необходимо незамедлительно промыть их физиологическим раствором или чистой бутилированной водой, избегать воздействия солнечного света, не тереть поврежденный глаз и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

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