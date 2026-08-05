Снижение инфарктов и инсультов: подведены итоги диспансеризации в Рязанской области

Рязанская область превратила диспансеризацию из формальной галочки в настоящий социальный маневр, и результаты не заставили себя ждать. На заседании регионального правительства губернатор Павел Малков отчитался о промежуточных итогах и поставил новые, еще более амбициозные цели в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает издание 7info .

Главная идея проста: здоровье должно быть доступным, удобным и не пугающим, а врачи — не прятаться за длинными очередями. И судя по цифрам, эта философия начинает работать: если за весь прошлый год обследование прошли 760 тыс. человек, то к началу августа этого года планка уже почти взята — 600 тыс., и темпы только растут.

Секрет успеха региона — в точечных организационных решениях. Созданный в Рязани специализированный Центр диспансеризации стал настоящим ноу-хау для всей страны: сюда можно приехать из любого, даже самого отдаленного района, пройти все процедуры за считанные часы и не стоять в одной очереди с больными пациентами. Это почти как экспресс-чекап организма, без стресса и потери рабочего дня. Губернатор подчеркнул, что этого мало: он потребовал наращивать охват, подключать тех, кто принципиально игнорирует больницы, и внедрять новые форматы — от выездных бригад на предприятия до приема в поликлиниках по субботам. В итоге регион стал пионером в системном подходе к профилактике, и опыт уже берут на вооружение соседи.

Александр Пшенников, региональный министр здравоохранения, доложил, что усилия приносят плоды не только в количестве, но и в качестве. Центр принял уже более 10 тыс. человек, а диагностику репродуктивного здоровья прошли почти 95 тыс. жителей. Особый акцент — на участниках СВО: 86% вернувшихся бойцов уже охвачены комплексными профосмотрами и при малейших отклонениях оперативно направлены к узким специалистам. Но самое важное скрыто в статистике выявленных заболеваний: 1,5 тыс. обнаруженных онкологий на ранних стадиях, почти 2,5 тыс. новых случаев сахарного диабета и 13 тыс. болезней системы кровообращения — все это перестало быть смертельным приговором, потому что медики успели вмешаться вовремя. Как итог, в регионе устойчиво снижается количество инфарктов и инсультов — главная победа, которую не измерить просто цифрами.

Ранее сообщалось, что свыше 60 тыс. человек проверили здоровье в рамках диспансеризации в больнице Люберец с января.