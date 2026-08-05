Свыше 60 тыс. человек проверили здоровье в рамках диспансеризации в больнице Люберец с января

Свыше 60 тыс. человек проверили здоровье в рамках диспансеризации в Люберецкой больнице с начала 2026 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В больнице отметили, что этот показатель составляет почти половину от запланированного количества пациентов.

Для удобства жителей диспансеризацию можно пройти в поликлиниках с 08:00 до 20:00. Это позволит обследоваться работающим гражданам.

По итогам скрининга у 30% обследованных выявляют сердечно-сосудистые заболевания. Такое же количество пациентов — с повышенной массой тела, а у 10% выявлено ожирение. Также было выявлено 93 случая подозрения на онкологию. Из них подтвердились 17.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с медиками планы по капремонту хирургического корпуса Подольской больницы.