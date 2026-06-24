Спит 12 часов, но вялый? Невролог объяснила, как распознать скрытый недосып у детей и подростков

Родители часто уверены: если ребенок проводит в кровати положенные 10 часов, он выспался. Однако невролог Екатерина Демьяновская предупреждает: куда важнее качество сна, а его дефицит можно распознать по раздражительности, головным болям и даже снижению успеваемости. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам эксперта, детям от трех до пяти лет требуется 10–13 часов сна в сутки, до 12 лет — 9–12 часов, а подросткам до 18 лет — 8–10 часов. У дошкольников в этот объем входит и дневной сон, а школьникам он уже не нужен. Однако если ребенок часто просыпается, дышит ртом или храпит, даже долгий отдых не приносит пользы. Такие симптомы без видимой причины (например, ОРВИ), длящиеся несколько недель, — прямой сигнал обратиться к врачу.

Демьяновская подчеркивает: недосып сказывается на поведении мгновенно. Дети становятся плаксивыми, рассеянными, начинают хуже запоминать материал и быстро выдыхаются. У подростков картина иная: они чаще страдают от дневной сонливости, перепадов настроения, головных болей и потери мотивации. И если родители списывают это на гормоны или учебу, корень проблемы может лежать в некачественном ночном отдыхе.

Особый вызов — режим для подростков. Из-за гормональных сдвигов им трудно засыпать в одно и то же время, но врач настаивает: стабильное расписание, отказ от гаджетов за час до сна и исключение крепкого чая помогут наладить цикл.

Ранее была названа группа крови, повышающая риск диабета.