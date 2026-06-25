Стоматолог предупредил об опасности привычки терпеть зубную боль

Зубная боль далеко не всегда проходит самостоятельно, а попытки заглушить ее таблетками могут лишь усугубить ситуацию. Об этом рассказал стоматолог Артем Корякин в беседе с « Лентой.ру ».

По словам врача, если зуб уже начал болеть сам по себе, а не просто реагирует на холодное, горячее или сладкое, это может говорить о глубоком кариесе, воспалении нерва или тканей вокруг корня зуба. Многие пациенты ошибочно считают, что улучшение после приема обезболивающего означает решение проблемы. Однако препараты лишь временно снимают неприятные ощущения, не устраняя причину заболевания.

Специалист отметил, что на ранних стадиях человек может замечать только повышенную чувствительность зубов. Однако со временем боль становится постоянной, может отдавать в ухо, висок, челюсть или соседние зубы. Если не обратиться за лечением, воспаление способно распространиться дальше и привести к развитию кисты, флюса или абсцесса.

Особую опасность представляют случаи, когда появляется отек десны, неприятный привкус во рту, повышается температура или ухудшается общее самочувствие. В таких ситуациях инфекция может затронуть мягкие ткани лица и челюсти, что нередко требует хирургического вмешательства, курса антибиотиков и даже госпитализации.

Корякин подчеркнул, что затягивание с лечением нередко заканчивается потерей зуба. Если на раннем этапе проблему можно устранить обычным лечением кариеса, то позже пациенту могут потребоваться лечение каналов, установка коронки, удаление зуба и последующая имплантация. По словам специалиста, при появлении зубной боли лучше как можно быстрее обратиться к стоматологу, чтобы избежать серьезных осложнений и дорогостоящего лечения.

Ранее врач назвала мгновенное засыпание возможным сигналом бессонницы.