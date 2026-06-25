Врач назвала мгновенное засыпание возможным сигналом бессонницы

Эксперт по поведенческой медицине сна Мишель Дреруп заявила, что привычка засыпать сразу после того, как человек лег в постель, может быть признаком проблем со сном. Об этом сообщает The Independent.

По оценке специалиста, в норме на засыпание обычно требуется от 10 до 20 минут. Если сон наступает практически мгновенно, это может свидетельствовать о выраженной усталости или хроническом дефиците отдыха.

Дреруп обратила внимание, что нарушения сна не всегда заметны самому человеку. Он может считать свой ночной отдых полноценным, однако днем сталкиваться с упадком сил, ухудшением концентрации и сонливостью.

Эксперт пояснила, что подобное состояние может быть связано с разными причинами. Среди них она назвала синдром беспокойных ног, ночное апноэ, расстройства, сопровождающиеся кошмарами, а также тревожные и депрессивные состояния. Все эти факторы способны ухудшать качество сна и приводить к постоянной усталости.

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