В Москве врачи необычным методом извлекли осколок из легкого бойца СВО
Военные врачи Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) продемонстрировали высочайший профессионализм, применив уникальную авторскую методику для спасения жизни бойца специальной военной операции (СВО). О сложнейшей торакальной операции по извлечению металлического осколка из легкого ведомство рассказало в своем официальном сайте.
Перед хирургическим вмешательством врачи провели тщательную подготовку, которая включала детальное исследование легкого с помощью компьютерной томографии. Сканирование позволило точно определить расположение осколка — он находился очень близко к крупным кровеносным сосудами.
Отмечается, что малейшая ошибка во время стандартной операции могла бы привести к повреждению сосудов и вызвать потенциально смертельное кровотечение. Для минимизации этого риска хирург принял решение применить свою личную методику.
Суть новаторского способа заключается в использовании мощного магнита, который позволил дистанционно локализовать и надежно зафиксировать металлический осколок еще до его физического извлечения. Это обеспечивало невероятную точность и контроль на протяжении всей процедуры.
Операция была проведена малоинвазивным методом через несколько небольших проколов. Утверждается, что это кардинально отличает ее от традиционных полостных операций с большими разрезами.
Такой подход позволил значительно уменьшить травмирование здоровых тканей, снизить риск послеоперационных осложнений и в разы ускорить процесс последующей реабилитации бойца.
Состояние российского военнослужащего оценивается как стабильное и удовлетворительное. Осложнений после проведенной операции нет, росгвардеец активно идет на поправку и уже встает на ноги.
