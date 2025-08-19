В России впервые женщина родила ребенка после удаления яичника

Это первый в России случай успешных родов после применения инновационной процедуры OTO-IVM (in vitro maturation of oocytes), которая позволяет сохранить фертильность даже при таких сложных диагнозах.

Уникальная методика была применена специалистами из НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, которые сотрудничали с петрозаводскими врачами. Во время операции по удалению пораженного раком яичника медики извлекли незрелые ооциты (яйцеклетки), которые затем были доращены в лабораторных условиях и подвергнуты криоконсервации.

После полного излечения пациентки от онкологического заболевания сохраненные яйцеклетки были использованы для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Это достижение особенно значимо, поскольку сохранение фертильности у женщин с раком яичников ранее считалось крайне сложной задачей. Радикальное лечение часто требует удаления яичников, что ставит крест на материнстве. Технология OTO-IVM открывает новые возможности для тысяч женщин, вынужденных бороться с онкологическими заболеваниями.

