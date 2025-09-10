Врач объяснил, как храп по ночам связан с деменцией и инсультами

Сильный храп может негативно влиять на мозг и повышать риск развития деменции. Особенно опасен храп с остановками дыхания, который вызывает повреждения сосудов и ухудшает качество сна. Об этом также сообщила «Лента.ру» со ссылкой на источник в соцсетях.

Невролог Байбин Чэн предупредил о вреде сильного храпа для здоровья мозга. В своем видеоролике, размещенном в социальных сетях, врач подчеркнул связь между храпом и повышенным риском развития деменции. По его словам, сильный храп, особенно сопровождающийся остановками дыхания во сне, приводит к перекрытию доступа кислорода к мозгу, вызывая микротравмы сосудов.

Эти повреждения, в свою очередь, могут привести к бессимптомным инсультам и увеличению вероятности развития деменции в будущем. Чэн также отметил, что исследования с использованием МРТ показывают уменьшение объема серого вещества в областях мозга, отвечающих за память и мышление, у людей, страдающих от храпа. Врач подчеркнул, что негативный эффект усиливается из-за нарушения сна, из-за чего мозг не успевает восстанавливаться.

