Синие для креативных, белые для беспокойных: разбираемся, какие обои подойдут для оформления детской комнаты

Оформлять детскую комнату всегда непросто, так как интерьер складывается из множества деталей. В том числе ключевую роль будут играть и обои. Поэтому важно знать, как правильно выбрать обои для спальни ребенка.

Самое главное – выбирать безопасные обои для детской. Хорошим решением станут бумажные обои. Они экологически чистые, имеют много расцветок, но быстро изнашиваются. А вот флизелиновые обои будут более долговечны. Они хорошо пропускают воздух за счет содержания текстильных волокон.

«Также хорошей стойкостью к повреждениям обладают акриловые обои, они же и хорошо моются. В свою очередь, стеклотканевые обои не только долговечны, но и если ребенок их разрисует, то их можно будет легко перекрасить, и для этого не потребуется переклеивать обои. Текстильные обои можно наклеить в комнату для взрослых детей. Они хорошо выглядят, но и дорого стоят», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» дизайнер Сергей Куцерубов.

Помимо этого, при выборе обоев для детской комнаты важно подобрать комфортный цвет. Желательно остановиться на умеренно ярких обоях с рисунками. При этом популярная психология говорит о том, что белый цвет успокаивает и его лучше выбрать для активных детей, синий развивает креативное мышление, желтый добавит положительных эмоций, зеленый будет стимулировать учиться.

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