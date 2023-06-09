Слишком красивая мебель и неудачный цвет: как нечаянно создать пространство, непригодное для жилья

Грамотная организация пространства в собственном жилище — это важный аспект комфортной жизни. Попросили дизайнера интерьера Сергея Куцерубова рассказать про самые распространенные ошибки, которые возникают при обустройстве квартиры.

Первое — это, кончено, недостаточное количество места для хранения. Это может привести к беспорядку в доме. Лучше заранее продумать места, где будут жить ваши вещи, а также выбрать мебель с дополнительными ящиками и полками.

«Неправильный выбор цвета может сделать комнату темной и унылой или, наоборот, слишком яркой и «шумной». Лучше выбирать светлые и спокойные тона, которые создадут атмосферу уюта и гармонии», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» дизайнер.

Также, о словам эксперта, многие выбирают слишком красивую и дорогую мебель, а потом бояться ее нормально использовать. Или просто забывают, что диваны, кресла и столы должны быть еще и удобными. Это может обернуться даже проблемами с опорно-двигательной системы, что, конечно, негативно скажется на психическом состоянии.

«Некоторые комнаты могут оказаться пустыми и неиспользуемыми, тогда как другие могут быть переполнены мебелью и вещами. Важно использовать пространство максимально эффективно, чтобы создать комфортную и функциональную обстановку», - акцентирует эксперт.

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