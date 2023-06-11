Выпечка, кофе и газировки: разбираемся, от какой еды лучше отказаться, если не хочется потеть

В знойные летние дни многие сталкиваются с чрезмерным потоотделением. Но не спешите винить во всем жару. Возможно виновата ваша диета. Дело в том, что некоторые продукты вызывают повышенную потливость.

Первыми в списке продуктов, которые не стоит употреблять в жару, является соленная еда, в том числе различные снеки, консервы и соуса. Ведь тело человека будет пытаться избавиться от лишней соли с помощью пота.

«Обработанные продукты, такие как фастфуд, жирная выпечка и замороженные полуфабрикаты, станут причиной увеличения потоотделения, так как организм будет усилено пытаться переварить тяжелую пищу, к тому же там очень много соли», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Катерина Малькова.

Также внутренняя температура тела повышается из-за горячего кофе или чая, после чего человек еще больше начинает потеть. Кроме того, алкоголь, газировки и энергетики увеличивают выделение пота.

«Провоцирует потливость и еда с острыми специями, а также продукты с высоким содержанием сахара и углеводов. Помимо этого, белковая еда может заставить сильно вспотеть в летнюю жару», - заключил эксперт.

Ранее мы рассказывали, какие напитки в баре никогда не стоит заказывать.