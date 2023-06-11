Выпечка, кофе и газировки: разбираемся, от какой еды лучше отказаться, если не хочется потеть
Диетолог Малькова рассказала, какие продукты увеличивают потоотделение
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В знойные летние дни многие сталкиваются с чрезмерным потоотделением. Но не спешите винить во всем жару. Возможно виновата ваша диета. Дело в том, что некоторые продукты вызывают повышенную потливость.
Первыми в списке продуктов, которые не стоит употреблять в жару, является соленная еда, в том числе различные снеки, консервы и соуса. Ведь тело человека будет пытаться избавиться от лишней соли с помощью пота.
«Обработанные продукты, такие как фастфуд, жирная выпечка и замороженные полуфабрикаты, станут причиной увеличения потоотделения, так как организм будет усилено пытаться переварить тяжелую пищу, к тому же там очень много соли», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Катерина Малькова.
Также внутренняя температура тела повышается из-за горячего кофе или чая, после чего человек еще больше начинает потеть. Кроме того, алкоголь, газировки и энергетики увеличивают выделение пота.
«Провоцирует потливость и еда с острыми специями, а также продукты с высоким содержанием сахара и углеводов. Помимо этого, белковая еда может заставить сильно вспотеть в летнюю жару», - заключил эксперт.
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