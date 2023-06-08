Убийственная смесь: какие напитки в баре никогда не стоит заказывать

В отношении алкоголя врачи придерживаются однозначной позиции. Алкоголь вреден для всех, независимо от количества и частоты употребления. Но не секрет, что некоторые напитки особенно вредны.

Настоящим ударом для нашего организма является сочетания сахара и алкоголя. А если к этому добавить еще и вредные жиры, то опасность такого напитка сложно переоценить. При этом именно таким составам могут похвастаться большинство коктейлей.

«Коктейли - самый вредный вид алкоголя. И дело не только в том, что один напиток содержит в себе разные виды алкоголя. Все коктейли обычно очень вредны и калорийны из-за большого количества сахара, а зачастую и жира», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» диетолог Евгения Пегова.

Самые опасные коктейли, по мнению эксперта, - это Пина колада и другие сливочные коктейли, а также Дайкири, Маргарита и, разумеется, Лонг Айленд, где содержится просто убийственная смесь алкоголя и сахара.

Ранее диетолог рассказала, как перекусить перед сном, чтобы не набрать вес. Оказывается, можно даже немного шоколада.