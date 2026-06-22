Автоэксперт Егоров назвал способы сократить расход бензина на 10–20%

Многие автомобилисты замечают, что расходы на топливо заметно увеличиваются даже при привычных маршрутах и исправной машине. Однако причина часто кроется не в техническом состоянии автомобиля, а в стиле вождения и неправильных настройках. Автоэксперт Алексей Егоров рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие привычки помогают экономить бензин без ущерба для комфорта и безопасности.

По словам специалиста, одним из главных факторов остается плавность управления автомобилем. Резкие ускорения и частые торможения заставляют двигатель работать с повышенной нагрузкой, из-за чего расход топлива может вырасти на 15–20%.

«Чем спокойнее водитель обращается с педалью газа, тем эффективнее используется топливо. Особенно это заметно в городском цикле, где постоянные разгоны и остановки становятся основной причиной перерасхода», — отметил Егоров.

Эксперт также посоветовал следить за скоростным режимом. На большинстве современных автомобилей наиболее экономичным считается движение со скоростью от 80 до 100 км/ч. После преодоления этого диапазона сопротивление воздуха начинает резко расти, а вместе с ним увеличивается и расход бензина.

Еще один важный момент — давление в шинах. Недокачанные колеса создают дополнительное сопротивление качению, заставляя двигатель тратить больше энергии. Проверять давление рекомендуется не реже одного раза в месяц и перед дальними поездками.

Влияют на расход и лишние вещи в багажнике. Даже несколько десятков килограммов дополнительного груза способны увеличить потребление топлива. Если автомобиль регулярно используется в городе, ненужные предметы лучше убрать.

«Многие забывают, что кондиционер тоже требует энергии. В жаркую погоду полностью отказываться от него не стоит, но при умеренной температуре можно использовать вентиляцию салона и тем самым немного снизить расход», — пояснил специалист.

Кроме того, современные автомобили оснащены режимами движения, которые помогают экономить топливо. Режим Eco изменяет настройки двигателя и коробки передач таким образом, чтобы автомобиль расходовал меньше бензина при повседневной эксплуатации, отметил Егоров.

По оценке эксперта, соблюдение этих простых рекомендаций позволяет сократить расход топлива на 10–20% без каких-либо вложений в ремонт или модернизацию автомобиля. Главное — выработать спокойный стиль вождения и регулярно контролировать основные параметры машины.

Тем временем россиян предупредили о мошенничестве с бесплатным бензином. Злоумышленники создают сайты, на которых предлагают получить от 20 до 100 литров бензина якобы в рамках государственной программы поддержки.