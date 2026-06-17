Россиян предупредили о мошенничестве с бесплатным бензином

В России зафиксирована новая мошенническая схема, связанная с фальшивыми ваучерами на бесплатное топливо. Об этом « Газете.Ru » сообщил директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско.

По его словам, злоумышленники создают сайты, на которых предлагают получить от 20 до 100 литров бензина якобы в рамках государственной программы поддержки. На ресурсах утверждается, что акция действует по всей стране и охватывает сотни автозаправочных станций.

Для оформления «ваучера» пользователям предлагают заполнить анкету с персональными данными, включая имя, номер телефона и банковские реквизиты. Эксперт предупредил, что подобные предложения не имеют отношения к реальным мерам господдержки и могут привести к утечке личной информации и финансовым потерям.

Специалист отметил, что мошенники стараются придать своим ресурсам максимально официальный вид и быстро адаптируют схемы под актуальные темы.

По данным Solar AURA, в 2025 году количество фишинговых сайтов увеличилось в полтора раза. Чаще всего злоумышленники подделывают маркетплейсы, государственные сервисы и инвестиционные платформы.

Эксперты рекомендуют проверять информацию о любых льготах и программах поддержки исключительно через официальные сайты государственных органов.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на кнопочные телефоны из-за цифровой усталости.