Головные боли и скачки давления ожидают россиян 17 декабря: Землю накроет магнитная буря — сколько она продлится

Магнитная буря накроет Землю 17 декабря, во вторник, сообщили эксперты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. В своем пике геомагнитное возмущение достигнет уровня G1 (слабая буря). Подробный прогноз по часам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз магнитной бури

Ожидается, что магнитная буря начнется днем во вторник — после 12:00. Пик активности придется на период с 12:00 до 15:00. Вероятность сильного магнитного шторма в этот день составляет 5%.

После 15:00 и до 18:00 магнитосфера все еще будет возбужденной. Вечером 17 декабря она перейдет в спокойное состояние.

Головные боли и скачки давления

Магнитные бури негативно влияют на самочувствие метеозависимых людей, которые в этот период могут страдать от головных болей, скачков давления, а также столкнуться с ненормированным пульсом. Геомагнитная активность, по словам врачей, не ухудшает состояние здоровья, а лишь способна обострить имеющиеся заболевания.

Специалисты рекомендуют метеозависимым на время магнитных бурь по возможности снизить физическую активность и уровень стресса, внимательнее отнестись к питанию, избегая тяжелой пищи, исключить алкоголь. Необходимо контролировать свое состояние в этот период и при необходимости обратиться к врачу. Кроме того, рекомендуется использовать контрастный душ для тренировки сосудов, начиная постепенно — с кистей и стоп.

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