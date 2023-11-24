Нет алкоголю и вредной еде: как защитить организм во время магнитных бурь

Магнитные бури — довольно частое явление, которое может оказывать влияние на самочувствие и состояние организма в целом, особенно у лиц с хронические заболеваниями.

Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала нам, что нужно делать, чтобы спокойно пережить магнитную бурю и минимизировать ее вред для здоровья.

«Наиболее чувствительными к воздействию магнитных бурь являются гипотоники, лица с пониженным давлением, ведь у них оно может снизиться еще больше. А вот гипертоники могут отмечать повышение давления, поэтому должны строго следить за показателями, отказаться от лишней жидкости и соли», — сообщила специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Гипертоникам, помимо прочего, добавила наша собеседница, необходимо корректировать антигипертензивную терапию. Однако делать это можно только после консультации с врачом.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее 7-9 часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки. Вместо этого можно прогуляться на свежем воздухе в комфортном темпе», — отметила Тимощенко.

В периоды магнитных бурь, считает врач, не будет лишним использовать контрастный душ для тренировки сосудов. Начинать нужно постепенно, с кистей или стоп, особенно если ранее человек не практиковал ничего подобного.

От алкоголя придется временно отказаться, так как он влияет на тонус сосудов, добавила эксперт. В пище же стоит отдавать предпочтение легким блюдам в небольших порциях, включая в рацион достаточное количество белков, а также овощи и фрукты. Потребление высококалорийной и жирной пищи лучше ограничить.

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