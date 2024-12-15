Срочно к врачу: названы страшные причины запаха изо рта

Неприятный запах изо рта (галитоз) не является самостоятельным заболеванием, но при этом может указывать на наличие серьезных проблем в организме. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева.

По ее словам, в большинстве случаев неприятный запах возникает из-за отсутствия качественной гигиены полости рта, к примеру, накапливаются остатки еды, человек не спешит лечить кариес.

«При этом выделяются газы, которые могут иметь неприятный запах. Бактерии на зубах, языке и деснах. Также такое состояние бывает после ночного сна, в норме оно проходит после утреннего умывания и чистки зубов», — отметила врач.

Запах изо рта может быть вызван изменениями в работе ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) — нарушениями переваривания пищи в желудке, недостаточностью ферментативной активности, застоем желчи. В данном случае Шмелева порекомендовала пройти УЗИ брюшной полости, а также стараться есть небольшими порциями и исключить приемы пищи на ночь.

«Запах может возникать из-за того, что пища в небольшом количестве остается в желудке, не продвигается дальше и не переваривается», — объяснила специалист.

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При постоянном запахе изо рта врач посоветовала обратиться к терапевту, стоматологу или лору, а также сдать анализы. Если причина неприятных симптомов не находится, то, возможно, человек употребляет мало жидкости или страдает дисфункцией слюнных желез. Шмелева не исключила, что специфический запах вызывает генетически обусловленный симптом с определенным набором микрофлоры.

«Неприятный запах может говорить о патологиях в полости рта — это кариес, пульпит, воспаление десен, а также болезнях лор-органов, хроническом тонзиллите, гайморите, синусите, бронхите, заболеваниях ЖКТ, гастроэзофагеальном рефлюксе, воспалении двенадцатиперстной кишки. Могут быть проблемы с почками и печенью», — заявила врач.

Она добавила, что при сахарном диабете у пациентов наблюдается запах ацетона изо рта. Также симптом проявляется при безуглеводной диете.

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