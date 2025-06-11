Юра Борисов снимется в новом голливудском фильме: российские звезды посоветовали актеру не заглядываться на «Оскар»

Российский актер Юрий Борисов, получивший международное признание после съемки в фильме «Анора», подписал контракт о съемках в еще одном голливудском кино. На этот раз Борисов снимется в кинокартине «Деннис», которая станет режиссерским дебютом для Эмили Мортимер. Однако заслуженный артист РФ Алексей Огурцов посоветовал Юрию не заглядываться на «Оскар», так как в России достаточно своих наград. Об этом он заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Что известно о фильме

Партнершей Юрия Борисова станет 28-летняя Элисон Оливер — известная ирландская актриса, снявшаяся в сериалах «Разговоры с друзьями», «Лучшие интересы» и фильме «Солтберн». Оливер сыграет студентку из Великобритании, которая влюбляется в русского поэта — именно его роль досталась Борисову. Действие фильма развернется в Москве 90-х годов. Эмили Мортимер, известная по фильму «Елизавета», не только стала режиссером этой драмы, но и выступила автором сценария.

Производством займется студия А24 совместно с компанией Fruit Tree, ранее они работали над проектами Джесси Айзенберга, такими как «Когда ты закончишь спасать мир», а также выпустили «Я видел свечение телевизора» и сериал «Проклятие» с Эммой Стоун.

Продюсерами «Денниса» стали сама Эмили Мортимер, ее супруг Алессандро Нивола, а также Эмма Стоун и другие. А24 профинансирует и займется распространением фильма.

Кроме того, Борисов примет участие в фильме «Artificial» итальянского режиссера Луки Гуаданьино. Кино расскажет об уходе Сэма Альтмана с поста гендиректора OpenAI. Эндрю Гарфилд сыграет Альтмана, а Борисов — Илью Суцкевера.

Ранее «Анора» завоевала «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и взяла «Оскар» за лучший фильм. Юрий Борисов получил признание как лучший актер второго плана от кинокритиков Лос-Анджелеса, Торонто и Сан-Франциско.

«Заглядываться на Оскар нет необходимости»

Заслуженный артист РФ Алексей Огурцов заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что относится положительно к отечественным актерам, которые снимаются в зарубежных фильмах.

Фото: [ Кадр из фильма «Анора». Режиссер Ш. Бэйкер. 2024 год ]

«Все-таки культура и искусство должны быть без границ. Любой человек должен уважать искусство любой страны и в любой точке мира. Вот я в своих фильмах, как продюсер, приглашал зарубежных звезд. Например, в моем фильме "Тайна печати дракона" играл Шварценеггер, играл Джеки Чан. То есть это нормально, если наших артистов приглашают сниматься в голливудских картинах», — пояснил актер интернет-изданию «Подмосковье сегодня»,

Самое главное, по словам Огурцова, быть настоящим патриотом и не только сняться, заработать денег, но и рассказать людям про Россию. Также актер отметил, что не все русские артисты знают английский язык, поэтому не все могут проявить себя также, как Юрий.

«Меня приглашали несколько раз сняться в Голливуде, но надо знать английский. И с гордостью представлять страну, заявлять, что ты гражданин Российской Федерации. Отрывать глаза слепым котятам, которые не знают, что такое Россия», — добавил актер.

А заглядываться на «Оскар», продолжил он, нет необходимости, так как в России есть свои престижные награды и фестивали.

«Пускай они будут горды, что русский актер, русский человек, который знает Твардовского, Маяковского, Пушкина, играет в их картине. Пусть они этим гордятся», — заключил Огурцов.

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