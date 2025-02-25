Из Реутова в Голливуд: как актер Юра Борисов покорил Россию и Запад

Актер Юра Борисов стал звездой 2025 года не только в российской киноиндустрии, но и за рубежом. Поклонники не устают публиковать мемы с артистом, умиляться его реакции на победы коллег по съемочной площадке и забавному английскому. Но, конечно, популярность Борисову принес, в первую очередь, актерский талант. Как парень из Реутова попал в Голливуд — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Талант заметили сразу

Борисов родился в 1992 году в подмосковном городе Реутов, о чем он не забыл упомянуть в эфире одной из зарубежных передач после выхода фильма «Анора». Родители мальчика не были связаны с актерским ремеслом, однако они не стали препятствовать увлечениям сына, и Борисов поступил в Щепкинское училище. Сразу после окончания обучения молодой актер получил роль в спектакле «Зойкина квартира» Александра Аметистова, за которую был удостоен премии «Золотой лист».

Недолго он играл в московском театре «Сатирикон», но все-таки решил посвятить себя кино. Карьера Борисова началась с эпизодичных ролей в сериалах. Первую главную роль в полнометражном фильме он получил в 2015 году, сыграв лейтенанта Сергея Огаркова в военной драме Сергея Попова «Дорога на Берлин».

Фильмография Борисова богата такими картинами, как «Калашников», «Кончится лето», «Кентавр», «Серебряные коньки», «Сто лет тому вперед», а также сериалами «Отчий берег» и «Молодая гвардия». Мировую популярность актеру принесла роль не отличающегося хорошими манерами, но доброго и простого парня Игоря в фильме Шона Бейкера «Анора».

Номинация на «Оскар»

Фильм «Анора», в котором главную роль исполнил другой российский актер Марк Эйдельштейн, был удостоен «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале, а также пяти номинаций «Золотого глобуса». Оценили фильм на премии Гильдии актеров и Британской академии. Экспертное сообщество отметило не только работу Бейкера, на каждой премии Борисов получил номинацию на «Лучшую мужскую роль второго плана».

Главная загадка будет раскрыта 3 марта — на церемонии вручения премии «Оскар». «Анора» участвует в гонке за победу в шести номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая женская роль» (Майки Мэдисон), «Лучшая мужская роль второго плана» (Юра Борисов), «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер), «Лучший сценарий» и «Лучший монтаж». Эксперты считают, что Борисов не сможет одержать победу, так как уступил в своей номинации Кирану Калкину на премии Гильдии киноактеров США, результаты которой практически всегда совпадают с «Оскаром».

Фото: [ кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина». Режиссер Ф. Умаров. 2025 год ]

Новый фильм и личная жизнь

Однако популярность Борисова не гаснет, несмотря ни на что. Актер продолжает сниматься и завоевывать сердца публики. Недавно в прокат вышел фильм от молодого режиссера Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина», главную роль в котором сыграл Борисов, перевоплотившись из бандита в американском кино в великого русского поэта.

Несмотря на обрушившуюся славу, Борисова по-прежнему отличает скромность. Личная жизнь актера не отличается скандалами и не покрыта мраком тайны. Свою любовь актер встретил еще во время учебы в Щепкинском училище, его будущей супругой оказалась актриса Анна Шевчук. Официально пара узаконила отношения в 2014 году. Борисов и Шевчук по-прежнему трепетно относятся друг к другу и воспитывают двух дочерей — Марфу и Акулину. Узнав о номинации главы семьи на «Оскар», близкие не смогли скрыть эмоций — Анна начала кричать и плакать, признавался Борисов.

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