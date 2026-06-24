Планируя отпуск на море, многие туристы сталкиваются с выбором: арендовать квартиру или остановиться в гостинице. Разница в стоимости может быть существенной, однако цена — далеко не единственный критерий. Какой вариант окажется выгоднее и комфортнее, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала туристический агент и специалист по внутреннему туризму Елена Попова.

Что выгоднее на море в 2026 году: квартира или отель

По ее словам, для семей с детьми и больших компаний аренда квартиры чаще оказывается более экономичным решением.

«Если отдых длится больше недели и путешествуют несколько человек, квартира обычно позволяет заметно сократить расходы. Туристы получают полноценную кухню и могут не тратить деньги на ежедневное питание в кафе и ресторанах», — объяснила эксперт.

Она отметила, что в популярных курортных городах стоимость однокомнатной квартиры летом нередко сопоставима с ценой стандартного гостиничного номера. При этом площадь жилья обычно больше, а условия проживания более свободные.

Однако для коротких поездок на три-пять дней выгода уже не столь очевидна. В этом случае дополнительные расходы на уборку, залог и трансфер могут нивелировать разницу в цене.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Где комфортнее отдыхать на море: плюсы и минусы каждого варианта

Если главная цель отпуска — максимальный комфорт и минимум бытовых забот, специалисты рекомендуют присмотреться к отелям.

«Гостиница освобождает туриста от повседневных хлопот. Уборка, смена белья, питание, помощь администратора — все это уже включено в сервис. Многие выбирают именно такой формат отдыха ради возможности полностью переключиться на отпуск», — рассказала Попова.

При этом квартира дает больше свободы. Гости не зависят от расписания завтраков, могут самостоятельно организовать питание и чувствуют себя более уединенно.

По мнению эксперта, универсального варианта не существует. Для романтической поездки или короткого отдыха чаще выбирают отели, тогда как семьи с детьми и туристы, приезжающие на две-три недели, нередко отдают предпочтение аренде жилья.

«Перед бронированием важно оценивать не только цену за сутки, но и все сопутствующие расходы. Иногда более дорогой на первый взгляд отель в итоге оказывается выгоднее, а в других случаях квартира позволяет существенно сэкономить без потери комфорта», — заключила специалист.

Черное море остается самым популярным направлением для летнего отдыха у россиян. Однако все больше туристов ищут менее многолюдные курорты, где можно не только искупаться, но и насладиться природой, тишиной и необычными пейзажами.