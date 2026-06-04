Больше, чем кажется: все моря России, куда можно поехать купаться летом

Черное море остается самым популярным направлением для летнего отдыха у россиян. Однако все больше туристов ищут менее многолюдные курорты, где можно не только искупаться, но и насладиться природой, тишиной и необычными пейзажами. О том, какие морские направления внутри России сегодня набирают популярность, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала туристический агент и специалист по внутреннему туризму Елена Попова.

Каспийское море: теплое, чистое и доступное

По словам эксперта, главным конкурентом черноморских курортов сегодня становится Дагестан и побережье Каспийского моря.

«На первом месте сейчас Каспийское море. Вода здесь прогревается быстрее, чем на Черном море, при этом практически нет медуз и водорослей. Пляжи широкие, песчаные, а вход в воду плавный, поэтому это отличный вариант для семей с детьми», — рассказала Попова.

Дополнительным преимуществом остается стоимость отдыха. По словам специалиста, поездка в Дагестан зачастую обходится дешевле, чем на популярные курорты Краснодарского края или Крыма. Кроме того, пляжный отдых здесь легко совместить с экскурсиями в горы, поездками к каньонам, посещением минеральных источников и гастрономическими маршрутами.

Балтика и Азовское море: для тех, кто не любит жару

Второе место по популярности у российских туристов занимает Балтийское море в Калининградской области.

Людей привлекают живописные пляжи, свежий воздух и особая атмосфера региона. Правда, купальный сезон здесь значительно короче, чем на юге.

«Обычно комфортно купаться можно лишь с середины июля до середины августа. Но многие едут сюда не только ради моря. Калининград для многих остается возможностью увидеть российский уголок Европы, а после шторма на берегу можно даже найти янтарь», — отметила эксперт.

Не теряет популярности и Азовское море. Его выбирают путешественники, которым важны спокойствие и бюджетный отдых.

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Море здесь мелкое и быстро прогревается, а купальный сезон начинается уже в конце мая и может продолжаться до осени. Пляжи преимущественно песчаные или песчано-ракушечные, что особенно нравится семьям с маленькими детьми.

Дальний Восток становится новым туристическим трендом

Все чаще россияне рассматривают для летнего отдыха дальневосточные направления. В первую очередь речь идет о Сахалине и побережье Охотского моря.

«Сахалин выбирают не столько ради пляжей, сколько ради впечатлений. Люди приезжают посмотреть дикую природу, отправиться на морские экскурсии, увидеть китов, маяк Анива и живописные скалы», — пояснила Попова.

Купальный сезон здесь короткий — обычно это конец августа и начало сентября. Зато туристов привлекают малолюдные пляжи и уникальная природа.

Еще одним быстрорастущим направлением эксперт назвала побережье Японского моря в Приморском крае.

«Приморье станет одним из главных туристических трендов ближайших лет. Здесь невероятно красивые бухты, скалы и чистая вода. При этом регион пока не настолько раскручен, как Черное или Каспийское море», — подчеркнула специалист.

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По ее словам, купальный сезон в Приморье длится с июля до начала сентября, а теплые бухты позволяют комфортно отдыхать даже тем, кто привык к южным курортам.

Озера и речные курорты России: почему они остаются нишевым направлением

При этом в качестве альтернативы морскому отдыху некоторые туристы рассматривают и озера. По словам Поповой, такие варианты тоже востребованы, но заметно уступают по популярности морским направлениям.

«Есть и озера, которые предлагаются туристам как альтернатива Черному морю. Туда тоже ездят отдыхать, но интерес все же ниже. Во многом потому, что вода в озерах обычно прохладнее, а сама атмосфера отдыха для большинства россиян все-таки ассоциируется именно с морем», — пояснила эксперт.

Специалист отметила, что озерный отдых чаще выбирают любители тишины, рыбалки и уединения. Однако по уровню туристического спроса такие направления пока не могут конкурировать ни с Каспийским морем, ни с Балтикой, ни с курортами Дальнего Востока. Аналогичная ситуация и с речными пляжами: они популярны преимущественно у жителей соседних регионов и чаще рассматриваются как вариант для коротких поездок на выходные, а не для полноценного летнего отпуска.

В 2026 году туристы массово переключились на пляжи: доля экскурсионных туров упала на 10–30%, а в топе зарубежных направлений оказались Турция, Египет и неожиданно вернувшийся в строй Вьетнам.